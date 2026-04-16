【馬券のツボ】≪ここが買い≫前走・共同通信杯組は過去10年で【4・0・5・13】。最多4勝を挙げ、単勝回収率220％、複勝回収率107％と馬券的妙味もある。中でもリアライズシリウスがマークした勝ち時計1分45秒5はレースレコード。歴代最高のパフォーマンスを見せた。≪ここが不安≫通算4戦3勝。唯一の敗戦が右回りの2走前・朝日杯FS（5着）だった。先週の桜花賞では右回り未勝利のドリームコアが2番人気9着。まだキャリアの浅