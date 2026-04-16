【馬券のツボ】≪ここが買い≫キズナ産駒×ルメールは抜群の相性を誇る。産駒がデビューした19年以降で【54・25・13・54】。騎手別で最多勝利を挙げており、単勝回収率も107％。人気でも馬券からは外せない。≪ここが不安≫最長間隔勝利が懸かる一方で、年明け初戦が皐月賞だった馬の成績は振るわない。20年コントレイルV以降は、9頭が参戦して0勝。昨年は1番人気クロワデュノールが2着に敗れた。