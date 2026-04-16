弥生賞ディープインパクト記念を制したバステールはCWコース単走。軽快な脚さばきで6F84秒1〜1F11秒8を刻んだ。斉藤崇師は「先週川田ジョッキーに乗ってもらい、しっかり追い切っています。今朝はリズム重視で」と納得の表情を浮かべる。前走の内容について「まだ良くなるだろうという中で、あれだけのパフォーマンス。能力の高い馬。ここに入っても楽しみ」と力強かった。