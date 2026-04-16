アスクエジンバラは主戦の岩田康が魂を込めた。CWコースで先行するレッドダンルース（6歳2勝クラス）を1秒以上追いかけ、直線は内から強めに追って半馬身先着。6F86秒0〜1F11秒5の時計をマークした。福永師は「先週からさらに良くなった。岩田騎手独自の理念がマッチしている」と満足げ。近2走は中山の重賞で好走しており「豊富なキャリアを生かしたい」と鞍上に託した。