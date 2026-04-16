牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の水曜追いが15日、東西トレセンで行われた。2歳王者らしい風格を漂わせた。カヴァレリッツォは田嶋助手を背に坂路へ。気持ちが高ぶることなく、ゆったりスタート。最後まで抑えが利き、4F58秒3〜1F14秒2の時計で駆け上がった。吉岡厩舎は1週前の週末が実質的な本追い切り。前走の朝日杯FS（1着）時も当週は坂路で4F58秒0〜1F14秒5の調整程度だった。同様のVパターンで本番へ挑む。田嶋助