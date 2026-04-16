反撃を誓うアドマイヤクワッズは坂井が騎乗しポリトラックで併せ馬。前向きな走りで駆け抜け、6F89秒3〜1F11秒6の時計でコールラヴ（3歳未勝利）と併入。友道師は「1週前の時点で体をつくり、今朝は疲れを残さないように」と意図を説明。1番人気だった弥生賞ディープ記念は3着。「前走の内容から中山の2000メートルは大丈夫。一瞬の脚を使えれば」と虎視たんたんだった。