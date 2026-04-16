きさらぎ賞Vから臨むゾロアストロが上々の気配だ。最終追いはWコースでロジシルバー（6歳3勝クラス）を3馬身追走し直線で内に入って併入。終始馬なりで5F66秒7〜1F11秒2と鋭く伸びた。宮田師は「1コーナーを駆け抜ける姿を見ても調子が良さそう」と満足顔。レースに向けては「しっかりギアを上げて、アクセルを踏みながら直線を向く形にしたい」と展開をイメージした。