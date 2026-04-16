【馬券のツボ】≪ここが買い≫ホープフルSがG1に昇格した17年以降、その勝ち馬は皐月賞で【2・1・0・4】の成績。19年サートゥルナーリア、20年コントレイルが皐月賞を制した。同舞台を経験した強みは必ず生きる。≪ここが不安≫過去10年の皐月賞連対馬20頭のうち16頭は前走でも勝利していた。前走3着以下から勝利した馬は昨年のミュージアムマイル（前走弥生賞ディープ記念4着）のみ。共同通信杯で3着に敗れた臨戦が気になる