若葉S快勝の勢いでG1獲りに挑むマテンロウゲイル。最終追いは坂路で馬なりのまま駆け上がり、全体時計は4F53秒7と抑えたがラストは1F12秒1でシャープに伸び、存在感たっぷり。野中師は「先週は西谷（レースは横山和）に乗ってもらい、バランス、ギアチェンジを確認してもらった。前走時よりはるかにいい。今朝も楽に12秒1。凄く調子は良さそう」と出来に誇らしげだった。