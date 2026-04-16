ラージアンサンブルはWコースで3頭併せ。6馬身先行したボウウィンドウ（4歳2勝クラス）と8馬身後方を進んだタイダルロック（3歳1勝クラス）の間で併入した。武井師は「以前は調教で動けなかったのに前走あたりから走れるようになった。ここまで変わってくる馬はいない」と変身ぶりを強調。「中山2000メートルは向いている」と、初V舞台へのコース替わりも歓迎していた。