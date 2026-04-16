アクロフェイズは小坂（レースは西村淳）を背にCWコースへ。馬なりのまま5F71秒9〜1F12秒4を刻み、オオアバレ（3歳未勝利）と併入した。奥村豊師は「先週で動けると分かっていたので、馬の気持ちと反応を確かめた。変わりなく順調」と納得の表情を浮かべる。スプリングS3着から参戦。「距離はあった方がいいので条件は合う。時計が速くなっても大丈夫」と期待を寄せた。