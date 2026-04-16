芦ノ湖畔にそびえ立つ「湖畔の一本桜」＝１４日、神奈川県箱根町元箱根の箱根園箱根・芦ノ湖畔にあるレジャー施設・箱根園（神奈川県箱根町元箱根）の「湖畔の一本桜」が満開となり、訪れた観光客を魅了している。湖と桜が織りなす春の競演をカメラに収める姿が多く見られた。一本桜は樹齢約１１０年の大島桜で、高さ約１２メートル、枝張り約２２メートル。１９５６年の同園の開業に合わせて５本を寄せ植えしたもので、現在は