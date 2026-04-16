巨人・山崎伊織投手（２７）が１５日、Ｇ球場で「右肩コンディション不良」による離脱後初めて、座った捕手にブルペンでの投球練習を行った。故障班合流から１か月。直球を中心に約５０球を投じ、「まだまだ（フォームなど）直さなあかんとこはいっぱいありますけど、最初のブルペンにしては球数もですし、しっかり腕を振って投げられました。少しずつですけど、試合に向かって一歩一歩行けているんじゃないかなと思います」と、