ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が１５日、都内で行われた「２０２６年劇団☆新感線４６周年興行・夏公演ＳＨＩＮＫＡＮＳＥＮ☆ＲＳＰ怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」（６月１２日開幕、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥほか）の製作発表に主演の宮野真守（４２）、古田新太（６０）らと登壇した。神山にとっては、１６年の「ＶａｍｐＢａｍｂｏｏＢｕｒｎ〜ヴァン！バン