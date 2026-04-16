男性９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭが１５日、都内で２１日リリースの３ｒｄＥＰ「ＷｅｏｎＦｉｒｅ」のショーケースを開催した。昨年はグループ初のアジアツアーを行い、年末にはＮＨＫ紅白歌合戦にも出場するなど飛躍を遂げた。ＦＵＭＡ（２７）は「まだまだ僕たちが行かなきゃいけないところがたくさんある」とした上で、今作を「その思いを燃料に、もう一度自分たちに火をつける作品」と説明した。ライブでは全