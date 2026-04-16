「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）マー君撃ちで再ダッシュや！！阪神・森下翔太外野手（２５）が１５日、巨人・田中将との対戦に意欲を燃やした。この日の「伝統の一戦」は雨天中止となり、先発だったベテラン右腕が１６日にスライド登板。公式戦では初となる日米通算２００勝投手との対峙（たいじ）を心待ちにした。「第一線で活躍されていましたし、日本に帰ってきて今もプレーをされているのも本当にすごい