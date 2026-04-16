「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）阪神は１５日、巨人戦（甲子園）が雨天中止となり、甲子園室内で調整した。藤川球児監督（４５）は“立石効果”による野手陣への好影響に言及。離脱していたドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１４日の２軍戦で実戦復帰した同日に、１軍では前川、高寺が躍動。好循環する左翼争いを「いい傾向」と捉えた。開幕からの連続カード勝ち越しが５で止まった中、１６日