「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）は１５日、先発予定だった巨人戦の中止を受け、甲子園室内でキャッチボールなどの調整を行った。大竹が登板予定だった１６日の同戦（甲子園）にスライド登板し、来日初勝利を目指す。“恵みの雨”となるか。イレギュラーな動きとなったが、左腕に憂慮はない。「ほとんど影響はないと思っているよ。一日休めたし、そういう意味ではあり