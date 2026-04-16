「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）降りしきる雨にも、破壊力は変わらない。恐怖の重量打線がこの日も３発。日本ハムが開幕１６試合目にして両リーグ最速で３０本塁打に到達した。三回に奈良間大己内野手が左中間に同点の２号２ラン。先発の加藤貴が四回途中８失点でＫＯされたが、３点を追う五回には万波中正外野手がリーグ単独トップの６号右越えソロ。七回にもフランミル・レイエス外野手が左