今年から新スポンサーのアラムコを迎え、装いも新たにストロークプレー形式で開催された「アラムコ選手権」。 山下美夢有は三日目、ネリー・コルダと同組になった。この日1アンダーでプレーし3位に浮上した山下は、ホールアウト後の囲み取材の中で、コルダとのラウンドについて感想を求められた。 「普通は先輩ですかね？」女子プロが取材で困惑 この際、山下に質問した記者