「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手（２７）は１５日、田中将撃ちを誓った。「しっかり準備して頑張ります」。猛虎打線の頼れる４番が、好相性のベテランを攻略する。田中将とは、これまで公式戦で３度対峙（たいじ）。初対戦となった、ルーキーイヤーの２１年には特大の一発を放った。２３年の対戦では２本の三塁打を放つなど、計９打数４安打の打率・４４４、１本塁打、４打点。経験豊富