巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が１５日、１軍に初合流した。２軍戦のナイター終了後に甲子園行きの通達があったといい、「考えてもなかったし、想像もしていなかったけど、いつ呼ばれてもいい準備はしていたのでうれしい気持ちとやってやろうという２つの気持ちです」と表情を引き締めた。目指した開幕１軍はかなわなかったが、つかんだ１軍舞台。「物おじせずに、自分らしくやっていきたい」と意気込んだ。