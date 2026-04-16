俳優の秋田汐梨（２３）と池田匡志（２６）が、４月２０日スタートのフジテレビドラマ「ｓｈａｒｅ」（関東ローカル、月曜、深夜１・００）にＷ主演する。モデル出身で、昨年Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」に出演した秋田と、サッカーで全国大会出場経験を持ち、今年ＭＢＳドラマ「本命じゃなきゃよかったのに」で主演を務めた池田。ともに役者として注目を集める２人が、累計発行部数３０万部を突破した同名コミック