「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）阪神の中野拓夢内野手（２９）が１５日、堅守で１６日・巨人戦（甲子園）に勝つことを意気込んだ。１４日の同戦では守備のミスが敗戦につながった。二回、遊撃・木浪の失策からピンチとなり、二塁・中野も後逸して先制適時打を献上。九回には左翼・高寺のファンブルで決勝点を許した。一夜明け、中野は「より守備の大事さ、１球の怖さを昨日感じた」と振り返った。安定した守