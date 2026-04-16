「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）来日３年目助っ人の勢いが止まらない。オリックスは先発のアンダーソン・エスピノーザ投手が６回無失点と力投し、１２球団トップタイとなる開幕から無傷の３連勝。チーム２カードぶりの勝ち越しと５年ぶりの本拠地７連勝に貢献した。「捕手の森（友哉）さんが素晴らしい仕事をしてくれていることが、いい結果につながっている。（自分も）このままリズムを崩さずに投げ