資源エネルギー庁が発表した4月13日時点のレギュラーガソリンの店頭販売価格は、新潟県内1リットルあたり167円で、前の週より0.7円の値上がりとなりました。 ガソリン価格の値上がりは4週ぶりですが、政府は価格を170円程度に抑えるため補助金を支給していて、現状はその目標の範囲内に留まっています。