5月、新潟水俣病の公式確認から61年を迎えるのを前に、被害者団体などが県と協議を行い、式典への環境大臣の出席や懇談の場の設置などを要望しました。 4月15日、新潟市中央区で行われたのは、新潟水俣病の被害者団体などと県の担当者の協議です。 【新潟水俣病阿賀野患者会酢山省三さん】 「熊本に行って、なんで新潟に来ないのか。そういうダブルスタンダードがある。新潟に、ああだこうだ言って来ないというのは許さ