「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）巨人の田中将大投手（３７）が１５日、スライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発することが決まった。１４時３０分に決まった雨天中止に、気持ちを即座に切り替える。「雨がね、早い段階で決まったのでよかったです」。自身初となる伝統の一戦で誓うは勝利のみだ。今季はここまで２試合に登板して１勝０敗、防御率１・４２。春季キャンプから状態のよさをキープし続けて