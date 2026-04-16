ヤクルトが、“ゆとり”の先発ローテ再編を組むことが１５日、分かった。先発の枚数を増やすことで開幕ローテ入りした投手の登板間隔をきっちり空け、休養を与えて万全の態勢にする方針だ。昨季の王者・阪神を上回る１１勝４敗の貯金７で現在、セ界１位。先発陣の踏ん張りも要因の一つで、池山監督は「プラン通りいってる。うまい具合に登板した投手が試合をつくってくれている」と高評価する。だがシーズン序盤から先発陣をフ