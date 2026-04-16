神奈川県警本部（資料写真）神奈川県警の５０代の男性警視が昨年末、同僚の女性職員に対して不適切な性的言動をしたとして、警務部長注意とする処分を受けていたことが１５日までに分かった。男性警視は今春、県内の別の署に異動している。神奈川新聞社が情報公開請求した文書によると、男性警視は昨年１２月２６日、武道大会の慰労会で飲酒した際、女性職員を不快にさせる性的な言動を繰り返し、職場の環境を悪化させた、とし