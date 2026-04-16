新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田蓮（２８）が１５日、?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）に無法要求を突きつけた。ドラディション５月２２日後楽園大会で藤波とのシングル戦が発表されているが、記者会見をボイコット。改めて試合も欠場するスタンスを示すと同時に、非現実的すぎる?代役?を指名した。対戦カード発表時から「行くわけねえだろ」とドラディション参戦を拒絶していた成