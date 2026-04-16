【経済指標】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（4月）21:30 結果11.0 予想0.0前回-0.2 ＊米輸入物価指数（3月）21:30 結果0.8％ 予想2.3％前回0.9％（1.3％から修正）（前月比） ＊NAHB住宅市場指数（4月）23:00 結果34 予想37前回38 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-91.3万（4億6380万） ガソリン-632.8万（2億3294万） 留出油 -312.2万（1億1156万） （クッシング