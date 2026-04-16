タイガースが１５日（日本時間１６日）、新人内野手のＫ・マゴニグル（２１）と来季以降、総額１億５０００万ドル（約２３８億５０００万円）の８年契約延長で合意したと発表した。米大リーグ公式サイトによれば、契約金１４００万ドルで年度ごとの年俸は２０２７年：１００万ドル、２８年：７００万ドル、２９年：１６００万ドル、３０年：２１００万ドル、３１年：２２００万ドル、３２〜３４年：各年２３００万ドル。また、