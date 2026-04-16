東京・歌舞伎町の路上で、家出中の16歳の少女に「泊まらせてあげるよ」などと声をかけ、自宅に連れ込んだとして37歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、キャバクラ従業員・橋本龍太容疑者（37）で、去年8月、東京・歌舞伎町の路上で16歳の少女に「自分ちに泊まらせてあげるよ」などと声をかけ、自宅に連れ込んだ疑いがもたれています。記者「橋本容疑者はこちらの路上で家出中の少