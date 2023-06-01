人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ（ワンピース）」には、雨を降らせる不思議な粉が登場する。架空のモノのようだが、人工的に雨などを降らせる「気象制御」は半世紀以上前から世界各国で実際に行われてきた。天気を思いのままに操れる未来はやってくるのだろうか。雨量調整の試み１月７日、富山県入善町の上空約３０００メートルに長さ約２キロ・メートルの一筋の雲が現れた。千葉大や富山大などの研究チームはこの日、航空機から