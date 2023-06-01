皇室を将来にわたって存続させることは、多くの国民の願いだろう。与野党は、そのための現実的な具体策を丁寧に論じ合わねばならない。皇位継承の安定策を検討している与野党協議が、１年ぶりに再開された。３０年ほど前に２６人いた皇室の方々は、今は１６人に減っている。このうち皇位継承権を持つ男系男子は３人しかおらず、天皇陛下の次の世代は、秋篠宮さま（６０）の長男の悠仁さま（１９）だけだ。現行の皇室典範の