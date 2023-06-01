17日に日本のロックバンド史上初のライブ通算3000本を迎える「THEALFEE」が15日夜、東京・有明の東京ガーデンシアターで2999本目の公演を行った。この日は坂崎幸之助の72歳の誕生日。ステージ上にバースデーケーキがサプライズで登場し、観客6200人から祝福された。会場では坂崎の誕生日を祝福するスポニチの号外が配布された。3000本のカウントダウンと坂崎という人間の魅力に迫った特集が組まれた。手に取った40年来のファ