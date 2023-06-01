日本と欧州連合（ＥＵ）は１７日、ブリュッセルのＥＵ本部で、民間が主導する防衛産業対話の初会合を開く。開催に合わせ、政府レベルでも防衛産業の協力拡大に向けて共同声明を出す。安全保障環境が厳しさを増す中、防衛装備品の相互運用性を高め、サプライチェーン（供給網）強化に取り組む姿勢を打ち出す。防衛産業対話には、日本側は、ＳＵＢＡＲＵ（スバル）やＮＥＣなど２０社以上、欧州側もスウェーデンの防衛大手サーブ