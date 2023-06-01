俳優・岡田将生（３６）が１５日、都内でＴＢＳ系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の放送直前イベントを、共演の染谷将太（３３）、中条あやみ（２９）らと行った。時効が成立した両親殺害事件の犯人を、自ら追うため警察官となった兄弟を描くオリジナルサスペンス。２０年来の友人である岡田と染谷が兄弟役を務める。この日は第２話までの試写が行われ、岡田は「１、２話で染谷くんと兄弟