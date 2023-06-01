ソニーの「ULTFIELD3」置き場所を選ばないワイヤレススピーカーが人気だ。近距離無線通信「ブルートゥース」でスマートフォンやパソコン、テレビとつなげるのが一般的だ。技術の進化によって音質が向上しており、コンパクトなサイズでも迫力のある低音が楽しめる。防水タイプのほか、デザイン性が高く、部屋を彩る調度品としての機能を併せ持つ商品も登場している。（共同通信＝浜谷栄彦記者）ソニーの「ULTFIELD3」は