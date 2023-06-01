香港チャンピオンズマイル（26日、シャティン）に出走予定のシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）が16日、美浦Wコースで国内最終追いを行った。単走でスタンド前からのスタート。やや行きたがる面も見られたが、道中は我慢の利いた走り。直線は強めに追われてラスト1F11秒4（5F65秒4）とシャープに伸びた。武井師は「折り合いが良かった先週よりは（手綱を）持つところがあったけど、レースに向けて気合が入っているので許容