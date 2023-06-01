漫画誌「週刊ヤングジャンプ」主催オーディション「制コレ22」グランプリの女優蓬莱舞（20）が10代最後の姿をおさめたセカンド写真集「ラストシーン」（光文社）を3月31日に発売した。昨年11月にタイ・バンコクやパタヤに向かい、ビーチをはじめ、路地や山間部のパイナップル畑など観光地から離れた場所でも撮影。このほど取材に応じ、作品の見どころや今度の活動への思いを語った。一番の注目ポイントを聞くと「ゾウに乗りました