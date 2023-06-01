本拠地メッツ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地・メッツ戦に先発登板。今季最多の104球を投げ、7回2/3、4安打7三振1失点と快投したが、勝ち負けはつかなかった。チームは2-1で勝利。4回には一塁へのベースカバーで好プレーを披露したが、ネット上では肝を冷やす日本ファンが続出した。咄嗟の判断で魅せた。1-1の4回1死走者なし、3番ポランコを打ち取った。一塁手フリーマンが捕球すると、