学生３大駅伝第１戦の出雲駅伝（１０月１２日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）が、暑さ対策のため、従来の午後１時５分スタートから午前中の開催に変更される見込みであることが１５日、分かった。昨年大会ではスタート直前の午後１時に気温が夏日（２５度）を超える２６・８度に達し、多数の監督から選手の安全確保のために午前開催に変更を求める声が上がっていた。【記者の目】１１月の全日本大学駅伝は午前８時１０分