◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連敗し、今季２度目のカード負け越しが決まった。結果的には敗れたものの、プロ２年目の庄子雄大内野手が神走塁で一時同点のシーンを演出した。１点を追う７回、先頭の山川が四球で出塁すると牧原大の左前打で無死一、二塁とした。ここで庄子が二塁走者の山川に代わって出場。周東の犠打で１死二、三塁となった。続く代打・中村晃の打席