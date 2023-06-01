◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人は１５日の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、先発予定だった田中将大投手（３７）が１６日の同戦にスライド先発することが決まった。移籍２年目で初となる伝統の一戦は仕切り直し。今季２登板で１勝負けなし、防御率１・４２と好調な右腕に３カードぶりの勝ち越しが託された。レギュラーシーズンでは自身４年ぶりとなる甲子園での登板を前に室内練習場で調