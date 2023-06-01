◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人が先発ローテーションを再編することが１５日、分かった。この日の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、先発予定だった田中将が１６日の同戦にスライド。同日に登板予定だったウィットリーは初勝利をかけ、１７日からのヤクルト３連戦（神宮）の初戦に回ることになった。開幕から金曜日の先発が続いていた竹丸は間隔を空け、２２日の中日戦（前橋）に登板する