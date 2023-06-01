オリックス・椋木蓮投手（２６）がプロ５年目で初セーブを挙げた。「５、６回から、自分の中で浮ついている気持ちがありました」。コンディショニングを優先した守護神・マチャドがベンチ外。いつもの８回から職場を変え、緊張感たっぷりに９回を迎えた。先頭の仲三を歩かせた。今季７試合目で初の与四球。呼吸を整え、カナリオは遊ゴロ併殺に仕留めた。最後は平沢を二飛。記念球をポケットにしまった。「本当に一つの目標だっ