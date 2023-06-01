広島・新井貴浩監督（４９）が大胆采配で連敗を４で止めた。３点リードの７回、好投していた先発・栗林が２点を失い、なおも１死二、三塁の場面。２番手でドラフト２位・斉藤汰（亜大）を投入した。絶体絶命のピンチで武庫荘総合（兵庫）出身の肝っ玉ルーキーはオール直球勝負。１５０キロ超えを連発しわずか６球で福永を右直、村松を二ゴロに封じた。新人を迷わず送り出した指揮官は「すごく厳しい場面。よく抑えた」と手放しで