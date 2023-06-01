◆皐月賞追い切り（１５日・美浦トレセン）第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。リアライズシリウスは美浦・Ｗコースで主戦の津村が「抜群」と絶賛する出来の良さ。仕上がりチェックで動き１位のＧ評価を得た。１６日に枠順が決定する。「一段階上がっていますね。抜群でした」。追い切り直後の津村のトーンが全てを物語っていた。リアライズシリウスは、美浦・Ｗコースでレッド